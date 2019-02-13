Кабмін прийняв рішення щодо розмитнення автомобілів

"Кабінет міністрів постановляє: На часткову зміну пункту 10 Порядку держаної реєстрації, зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин.... пункту 6 Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затвердженого постановою Кабміну від 12 грудня 2018 року митне оформлення транспортного засобу, який підпадає під дію цього Тимчасового порядку здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання або технічного паспорта країни останньої реєстрації транспортного засобу", - сказано у розпорядженні.



Як повідомляв УНН, в останні дні пільгового розмитнення "євроблях" київська митниця працюватиме до опівночі.