Кабмин работает над концепцией инновационного развития промышленности Украины - С.Кубив

"На сегодня мы обсуждаем проект концепции инновационного развития промышленности Украины. Целью инновационного развития промышленности - это рост промышленного производства и усиление роли промышленности в экономике Украины", - сказал он.

По словам С.Кубива, проект концепции предусматривает четыре приоритета. А именно речь идет о росте производительности труда перерабатывающей промышленности, рост доли промышленных товаров в товарном экспорте стран с 50 до 75% в ЕС и 80% рост доли высокотехнологичных товаров в экспорте промышленных товаров с 7 до 15%.

Также предусматривается уменьшение энергоемкости промышленности с 7 до 1,5 тонны условного топлива на 1 тыс. долл. добавленной стоимости. Он уточнил, что в ЕС стандарт составляет 0,6%, на который равняется Украины.

Кроме того, отметил С.Кубив, речь идет об увеличении занятых в промышленности с 1,3 млн. до 2,3 млн. человек.

"Это говорит о том, что увеличение ВВП на душу населения с 2 тыс. долл. до 5 тыс. долл.", - добавил он.

Как сообщал УНН, Украина может экспортировать более 1 млрд кВт / ч .