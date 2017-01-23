Кабмін працює над концепцією інноваційного розвитку промисловості України - С.Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Кабінет міністрів України опрацьовує проект концепції інноваційного розвитку промисловості України. Про це сьогодні сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні ми обговорюємо проект концепції інноваційного розвитку промисловості України. Метою інноваційного розвитку промисловості - це зростання промислового виробництва та посилення ролі промисловості в економіці України", - сказав він.
За словами С.Кубіва, проект концепції передбачає чотири пріоритети. А саме йдеться про зростання продуктивності праці переробної промисловості, зростання частки промислових товарів в товарному експорті країн з 50 до 75% в ЄС і 80% зростання частки високотехнологічних товарів в експорті промислових товарів з 7 до 15%.
Також передбачається зменшення енергомісткості промисловості з 7 до 1,5 тонни умовного палива на 1 тис. дол. доданої вартості. Він уточнив, що в ЄС стандарт становить 0,6%, на який рівняється Україна.
Крім того, зазначив С.Кубів, йдеться про збільшення зайнятих у промисловості з 1,3 млн до 2,3 млн чоловік.
"Це говорить про те, що збільшення ВВП на душу населення з 2 тис. дол. до 5 тис. дол.", - додав він.
Як повідомляв УНН, Україна може експортувати більше 1 млрд кВт/год.