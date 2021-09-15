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Кабмин согласовал изменения в законодательстве о занятости и соцстраховании по безработице

Кабмин согласовал изменения в законодательстве о занятости и соцстраховании по безработице

Киев  •  УНН

 • 16267 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. На заседании 15 сентября Кабмин поддержал законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстраховании на случай безработицы, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, планируется ввести:

  • Предоставление финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности.
  • Ослабление санкций в отношении безработных за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.
  • Финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду.
  • Подбор подходящей работы для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).

Законопроект должна теперь рассмотреть Верховная Рада.

Напомним

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 15 сентября, утвердил проект Государственного бюджета на 2022 год.

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