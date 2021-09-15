Кабмин согласовал изменения в законодательстве о занятости и соцстраховании по безработице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На заседании 15 сентября Кабмин поддержал законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстраховании на случай безработицы, передает корреспондент УНН.
Детали
В частности, планируется ввести:
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- Предоставление финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности.
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- Ослабление санкций в отношении безработных за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.
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- Финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду.
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- Подбор подходящей работы для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).
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Законопроект должна теперь рассмотреть Верховная Рада.
Напомним
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 15 сентября, утвердил проект Государственного бюджета на 2022 год.