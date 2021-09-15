Кабмін погодив зміни у законодавстві щодо зайнятості і соцстрахування через безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. На засіданні 15 вересня Кабмін підтримав законопроект про зміни у реформуванні служби зайнятості і соцстрахування на випадок безробіття, передає кореспондент УНН.
Деталі
Зокрема, планують запровадити:
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- Надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності.
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- Послаблення санкцій до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин.
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- Фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, що не сприяють мотивації до праці.
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- Підбір підходящої роботи для безробітного (врахувати транспортну доступність, розмір заробітної плати залежно від тривалості безробіття).
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Законопроект тепер має розглянути Верховна Рада.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 15 вересня, затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.