Кабмин планирует освободить министерства от управления предприятиями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Кабмин планирует "разгрузить" министерства и вывести государственные предприятия из-под их контроля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передаёт УНН.
На сегодня государство имеет в собственности более 3,5 тысячи государственных предприятий. Поэтому Правительство считает, что функция контроля за государственными активами должна быть передана к новосозданным наблюдательным советам, а министерства должны через политику собственности установить определенные задачи для предприятий и KPI для его менеджмента.
"Учитывая общее количество предприятий, мы имеем сверхбольшие нагрузки на министерства. Только Министерство экономического развития и торговли управляет более чем 500 госпредприятиями. Мы видим свою задачу в том, чтобы разгрузить министерства и обеспечить возможность сфокусироваться на разработке политики", - сообщил министр КМУ Александр Саенко.
Как сообщал УНН, Госпредприятие "Завод 410 ГА" готовит специалистов по обслуживанию авиационной техники марки Boeing.