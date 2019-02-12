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6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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Кабмин планирует освободить министерства от управления предприятиями

Кабмин планирует освободить министерства от управления предприятиями

Киев  •  УНН

 • 10398 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Кабмин планирует "разгрузить" министерства и вывести государственные предприятия из-под их контроля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передаёт УНН.

На сегодня государство имеет в собственности более 3,5 тысячи государственных предприятий. Поэтому Правительство считает, что функция контроля за государственными активами должна быть передана к новосозданным наблюдательным советам, а министерства должны через политику собственности установить определенные задачи для предприятий и KPI для его менеджмента.

"Учитывая общее количество предприятий, мы имеем сверхбольшие нагрузки на министерства. Только Министерство экономического развития и торговли управляет более чем 500 госпредприятиями. Мы видим свою задачу в том, чтобы разгрузить министерства и обеспечить возможность сфокусироваться на разработке политики", - сообщил министр КМУ Александр Саенко.

Как сообщал УНН, Госпредприятие "Завод 410 ГА" готовит специалистов по обслуживанию авиационной техники марки Boeing.

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