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Кабмін планує звільнити міністерства від управління підприємствами

Кабмін планує звільнити міністерства від управління підприємствами

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Кабмін планує "розвантажити" міністерства і вивести державні підприємства з-під їхнього контролю. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

На сьогодні держава має у власності понад 3,5 тисячі державних підприємств. Тому Уряд вважає, що функція контролю за державними активами має бути передана до новостворених наглядових рад, а міністерства повинні через політику власності встановити певні завдання для підприємства та KPI для його менеджменту.

"Враховуючи загальну кількість підприємств, ми маємо надвелике навантаження на міністерства. Тільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі управляє понад 500 держпідприємствами. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб розвантажити міністерства і забезпечити можливість сфокусуватися на розробці політики", - повідомив Міністр КМУ Олександр Саєнко.

Як повідомляв УНН, Держпідприємство "ЗАВОД 410 ЦА" готує спеціалістів з обслуговування авіаційної техніки марки Boeing. 

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