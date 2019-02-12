Кабмін планує звільнити міністерства від управління підприємствами

На сьогодні держава має у власності понад 3,5 тисячі державних підприємств. Тому Уряд вважає, що функція контролю за державними активами має бути передана до новостворених наглядових рад, а міністерства повинні через політику власності встановити певні завдання для підприємства та KPI для його менеджменту.

"Враховуючи загальну кількість підприємств, ми маємо надвелике навантаження на міністерства. Тільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі управляє понад 500 держпідприємствами. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб розвантажити міністерства і забезпечити можливість сфокусуватися на розробці політики", - повідомив Міністр КМУ Олександр Саєнко.

Як повідомляв УНН, Держпідприємство "ЗАВОД 410 ЦА" готує спеціалістів з обслуговування авіаційної техніки марки Boeing.