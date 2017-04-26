Кабмин планирует изменить требования к чиновникам в министерствах - А.Саенко

"Сейчас мы перешли к активной фазе усиления институциональной способности системы государственного управления, ее перестройки для того, чтобы она могла эффективно проводить те приоритеты, которые были определены Кабмином. Сегодня мы начали масштабную реформу министерств и начали проект реформирования кадров. По сути, мы хотим подойти достаточно функционально к построению новой структуры, штатного расписания министерств, сформировать новые требования к ключевым должностям в этих министерствах и набрать через прозрачный эффективный конкурс с привлечением независимых рекрутинговых компаний новых людей - и которые работали и сейчас работают в системе, и которые впервые придут на государственную службу", - сказал А.Саенко.

Как отметила заместитель госсекретаря Кабинета министров Татьяна Ковтун, правительство будет формировать "генеральный директорат политики".

"Это в определенной степени европейский подход, в котором у правительства будет четкое понимание, кто отвечает за какую сферу, будем предъявлять требования к директоратам путем прописания новых положений, которые будут соответствовать европейским принципам и определять профиль компетенции руководителей", - сказала она.

По словам Т.Ковтун, работа правительства пока осуществляется в режиме подготовки нормативно-правовых актов без четкого обсуждения проблемы, на которые эти нормативно-правовые акты направлены.

При этом Т.Ковтун отметила, что Европейский Союз поддерживает эту реформу "и содержательно, и финансово".

"Подписанное соглашение с Европейским Союзом и, конечно, все международные партнеры говорят о том, что реформа государственного управления - это основа для любых других реформ. Мы видим, что правительству очень трудно реализовывать свои приоритеты при всей политической воли, потому что на уровне среднего звена в министерствах мы натыкаемся на то, что министерство работает еще по старым шаблонам, и это нужно менять", - отметила Т.Ковтун.

Как сообщал УНН, Кабмин назначил А.Саенко председателем совета по реформе госуправления.