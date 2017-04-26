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Кабмін планує змінити вимоги до чиновників у міністерствах - О.Саєнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уряд планує сформувати нові вимоги до ключових посад у міністерствах і на прозорому конкурсі із залученням незалежних рекрутингових компаній набрати як нових людей, так і людей, які працювали і зараз працюють в системі державного управління. Про це на брифінгу після засідання уряду повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН.

“Зараз ми перейшли до активної фази посилення інституційної спроможності системи державного управління, її перебудови для того, щоб вона могла ефективно провадити ті пріоритети, які були визначені Кабміном. Сьогодні ми розпочали масштабну реформу міністерств і розпочали проект реформування кадрів. По суті, ми хочемо підійти достатньо функціонально до побудови нової структури, штатного розпису міністерств, сформувати нові вимоги до ключових посад у цих міністерствах і набрати через прозорий ефективний конкурс із залученням незалежних рекрутингових компаній нових людей — і які працювали і зараз працюють в системі, і які вперше прийдуть на державну службу”, — сказав О.Саєнко.

Як зазначила заступник держсекретаря Кабінету міністрів Тетяна Ковтун, уряд буде формувати “генеральні директорати політики”.

“Це певною мірою європейський підхід, в якому в уряду буде чітке розуміння, хто відповідає за яку сферу, будемо ставити вимоги до директоратів шляхом прописання нових положень, які будуть відповідати європейським принципам і визначати профіль компетенції керівників”, — сказала вона.

За словами Т.Ковтун, робота уряду поки здійснюється в режимі підготовки нормативно-правових актів без чіткого обговорення проблеми, на які ці нормативно-правові акти спрямовані.

При цьому Т.Ковтун зазначила, що Європейський Союз підтримує цю реформу “і змістовно, і фінансово”.

“Підписана угода з Європейським Союзом і, звичайно, всі міжнародні партнери говорять про те, що реформа державного управління — це основа для будь-яких інших реформ. Ми бачимо, що уряду дуже важко реалізовувати свої пріоритети при всій політичній волі, бо на рівні середньої ланки в міністерствах ми натикаємося на те, що міністерство працює ще за старими шаблонами, і це потрібно змінювати”, — зазначила Т.Ковтун.

Як повідомляв УНН, Кабмін призначив О.Саєнка головою ради щодо реформи держуправління.

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