Кабмин планирует определиться с покрытием 4G в отдаленных селах и вдоль дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет министров Украины планирует утвердить план мероприятий по внедрению 4G на всей территории Украины, в частности, в сельской местности и вдоль автомобильных дорог. Об этом говорится в проекте распоряжения, которое правительство планирует рассмотреть на сегодняшнем заседании, передает УНН.
Так, члены правительства сегодня, 18 ноября, планируют рассмотреть проект распоряжения относительно максимального покрытия территории Украины интернетом 4G. Предлагается утвердить план мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790 - 862 МГц, 694-790 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы.
По данным Минцифры, на сегодня отсутствует полное покрытие территории Украины подвижной (мобильной) связи четвертого поколения, что препятствует доступу к мобильному интернету. По мнению авторов проекта распоряжения, такие изменения обеспечат максимальное покрытие интернетом вдоль автомобильных дорог и в сельской местности.
Напомним, Минцифры заявило об ускорении покрытия Украины скоростным мобильным интернетом, указывая, что с июля по октябрь более 4,7 млн украинцев в более чем 7 тысячах населенных пунктов получили 4G. При этом осталось подключить еще 7,3 тыс. населенных пунктов. Это небольшие села, где часто жители не имеют никакого доступа к широкополосному интернету, указали в ведомстве.
Отмечается, что до конца года 4G станет доступен жителям Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей.