Кабмін планує визначитися з покриттям 4G у віддалених селах та вздовж доріг

Так, урядовці сьогодні, 18 листопада, планують розглянути проект розпорядження щодо максимального покриття території України інтернетом 4G. Пропонується затвердити план заходів щодо вивільнення смуг радіочастот у діапазонах 790 – 862 МГц, 694-790 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби.

За даними Мінцифри, станом на сьогодні відсутнє повне покриття на території України рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, що перешкоджає доступу до мобільного інтернету. На думку авторів проекту розпорядження, такі зміни забезпечать максимальне покриття інтернетом вздовж автомобільних доріг та у сільській місцевості.

Нагадаємо, Мінцифри заявило про пришвидшення покриття України швидкісним мобільним інтернетом, вказуючи, що з липня по жовтень понад 4,7 млн українців більш ніж 7 тисячах населених пунктів отримали 4G. При цьому залишилось підключити ще 7,3 тис. населених пунктів. Це невеликі села, де часто мешканці не мають ніякого доступу до швидкісного інтернету, вказали у відомстві.

Зазначається, що до кінця року 4G стане доступний жителям Черкаської, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей.