Кабмин поддержал ратификацию протокола о воздушном сообщении между Украиной и Катаром

Так, правительство одобрило проект Закона Украины "О ратификации Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о воздушном сообщении", а также соответствующий проект распоряжения КМУ о предоставлении настоящего Протокола на ратификации Верховной Радой.

"Мы продолжаем выполнять необходимые внутригосударственные процедуры и обязательства для вступления в силу Протокола между Правительством Украины и Правительством Государства Катар о внесении изменений в Соглашение между обеими странами в отношении воздушного сообщения. Его было совершено еще в ноябре прошлого года для дальнейшей либерализации условий осуществления регулярного воздушного сообщения между Украиной и Катаром. После ратификации Протокола и вступления в силу мы сможем устранить ограничения по количеству рейсов, вместимости и типов воздушных судов, пунктов на территориях обеих стран при осуществлении регулярного воздушного сообщения", - пояснил глава министерства.

Кроме того, правительство одобрило проект закона Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Черногории о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов" и соответствующий проект распоряжения КМУ о предоставлении этого Протокола на ратификацию Верховной Радой.

"Данное Соглашение определяет условия осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между территориями Украины и Черногории, транзитом через их территории и в/из третьих государств на основе соответствующих разрешений, выдаваемых уполномоченными органами обеих стран, и перевозок, которые освобождены от таких разрешений", - отметили в правительстве.

Как сообщал УНН, в июле туристам из Украины запретили въезжать в Черногорию на автомобилях. Попадать в страну они могут лишь авиационным путем.