Кабмін підтримав ратифікацію протоколу про повітряне сполучення між Україною та Катаром

Так, уряд схвалив проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про внесення змін і доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про повітряне сполучення", а також відповідний проект розпорядження КМУ про подання цього Протоколу на ратифікацію Верховною Радою.

"Ми продовжуємо виконувати необхідні внутрішньодержавні процедури та зобов’язання для набрання чинності Протоколу між Урядом України та Урядом Держави Катар про внесення змін до Угоди між обома країнами щодо повітряного сполучення. Його було вчинено ще у листопаді минулого року для подальшої лібералізації умов здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та Катаром. Після ратифікації Протоколу та набрання ним чинності ми зможемо усунути обмеження щодо кількості рейсів, місткості та типів повітряних суден, пунктів на територіях обох країн під час здійснення регулярного повітряного сполучення", - пояснив очільник Міністерства.

Крім того, уряд схвалив проект закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів" та відповідний проект розпорядження КМУ про подання цього Протоколу на ратифікацію Верховною Радою.

"Дана Угода визначає умови здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів між територіями України та Чорногорії, транзитом через їхні території та до/з третіх держав на основі відповідних дозволів, що видаються уповноваженими органами обох країн, та перевезень, що звільнені від таких дозволів", - зазначили в уряді.

Як повідомляв УНН, у липні туристам з України заборонили в'їжджати до Чорногорії на автомобілях. Потрапляти до країни вони можуть лише авіаційним шляхом.