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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Кабмин предусмотрел 5,9 млрд грн на закупку лекарств через международные организации - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8015 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабинет министров Украины в проекте бюджета на 2017 год предусмотрел на публичные закупки лекарств через международные организации 5,9 млрд грн. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями фармацевтических компаний, передает корреспондент УНН.

Кабмин предусмотрел 5,9 млрд грн на закупку лекарств через международные организации - В.Гройсман

"Мы абсолютно привержены идее проведения публичных закупок лекарств через международные организации. На эти цели государство предусмотрело в следующем бюджете на 2017 год 5,9 млрд грн", - сказал он.

В.Гройсман отметил, что правительство предусмотрело на реальную компенсацию, реимбурсацию, на лекарства для лечения гипертонии, сахарного диабета второго типа и астмы, которая будет введена с 1 апреля 2017 года, 500 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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