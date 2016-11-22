Кабмин предусмотрел 5,9 млрд грн на закупку лекарств через международные организации - В.Гройсман

"Мы абсолютно привержены идее проведения публичных закупок лекарств через международные организации. На эти цели государство предусмотрело в следующем бюджете на 2017 год 5,9 млрд грн", - сказал он.

В.Гройсман отметил, что правительство предусмотрело на реальную компенсацию, реимбурсацию, на лекарства для лечения гипертонии, сахарного диабета второго типа и астмы, которая будет введена с 1 апреля 2017 года, 500 млн грн.