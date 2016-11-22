Кабмін передбачив 5,9 млрд грн на закупівлю ліків через міжнародні організації - В.Гройсман

"Ми абсолютно віддані ідеї проведення публічних закупівель ліків через міжнародні організації. І на ці цілі держава передбачила у наступонму бюджеті на 2017 рік 5,9 млрд грн", - сказав він.

В.Гройсман зазначив, що уряд передбачив на реальну компенсацію, реімбурсацію, на ліки для лікування гіпертонії, цукрового діабету другого типу і астми, яка буде запроваджена з 1 квітня 2017 року, 500 млн грн.