Кабмін передбачив 5,9 млрд грн на закупівлю ліків через міжнародні організації - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів України у проекті бюджету на 2017 рік передбачив на публічні закупівлі ліків через міжнародні організації 5,9 млрд грн. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками фармацевтичних компаній, передає кореспондент УНН.
"Ми абсолютно віддані ідеї проведення публічних закупівель ліків через міжнародні організації. І на ці цілі держава передбачила у наступонму бюджеті на 2017 рік 5,9 млрд грн", - сказав він.
В.Гройсман зазначив, що уряд передбачив на реальну компенсацію, реімбурсацію, на ліки для лікування гіпертонії, цукрового діабету другого типу і астми, яка буде запроваджена з 1 квітня 2017 року, 500 млн грн.