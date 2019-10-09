Кабмин обнародовал фамилии назначенных заместителей министров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Кабинет министров сообщил фамилии назначенных сегодня заместителей министров. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как сообщила пресс-служба, в частности, среди назначенных - первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Шубин Виталий Николаевич.
Также правительство назначило: Гусеву Юлию Вячеславовну - заместителем министра Кабинета министров; Чижика Константина Григорьевича - заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции; Сивирина Алексея Станиславовича - заместителем министра культуры, молодежи и спорта.
В Министерство цифровой трансформации назначено 4 заместителей: Борнякова Александра Сергеевича - заместителем министра; Рабчинскую Людмилу Сергеевну - заместителем министра (с 15 октября 2019 года); Шелеста Александра Владимировича - заместителем министра; Ионан Валерию Эдуардовну - заместителем министра по вопросам европейской интеграции.
Кроме того, правительство уволило Ляпину Ксению Михайловну с должности главы Государственной регуляторной службы.
Напомним, ранее премьер-министр Украины сообщил, что на сегодняшнем заседании правительство назначило 9 заместителей министров и одного и.о. госсекретаря.