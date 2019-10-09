Кабмін оприлюднив прізвища призначених заступників міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кабінет міністрів повідомив прізвища призначених сьогодні заступників міністрів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
Як повідомила пресслужба, зокрема, серед призначених – перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Шубін Віталій Миколайович.
Також уряд призначив: Гусєву Юлію В’ячеславівну – заступником міністра Кабінету міністрів; Чижика Костянтина Григоровича – заступником міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції; Сівіріна Олексія Станіславовича – заступником міністра культури, молоді та спорту.
У Міністерство цифрової трансформації призначено 4 заступників: Борнякова Олександра Сергійовича – заступником міністра; Рабчинську Людмилу Сергіївну – заступником міністра (з 15 жовтня 2019 р.); Шелеста Олександра Володимировича – заступником міністра; Іонан Валерію Едуардівну – заступником міністра з питань європейської інтеграції.
Крім того, уряд звільнив Ляпіну Ксенію Михайлівну з посади голови Державної регуляторної служби.
Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд призначив 9 заступників міністрів і одного в.о. держсекретаря.