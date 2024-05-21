Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

Кабинет министров определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации. В частности, работодатели будут выдавать повестки своим работникам, уведомлять ТЦК об отказе о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работников, написавших заявления об увольнении, доставлять работников в ТЦК и тому подобное.

Об этом говорится в Постановлении Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, передает УНН.

детали

в соответствии с постановлением, руководители предприятий, учреждений, организаций с получением распоряжения соответствующего главы военной администрации, или руководителя ТЦК получают следующие полномочия: издают приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, Время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;

организуют оповещения в рабочее время работников предприятия путем вручения повесток под их личную подпись; осуществляют информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации;

сообщают письменно в трехдневный срок ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства; обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора ТЦК;

безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работников, написавших заявления об увольнении.

Напомним

украинцы, которых сняли с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня для постановки на учет.