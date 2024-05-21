В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК
В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"
Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен
Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский
За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом
Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения
В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов
Популярные
Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ
Публикации
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК
Кабинет министров определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации, включая выдачу повесток сотрудникам, информирование военных центров о том, что сотрудники отказываются от повесток или увольняются, а также обеспечение доставки сотрудников в военные центры.
В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"
Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе в ночь на 19 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.
Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен
По словам главы Харьковской областной военной администрации, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.
Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский
За последние 3-4 месяца Украина достигла очень серьезных объемов производства отечественных FPV-дронов, что позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте.
За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом
Анналена Бербок была награждена орденом Ярослава Мудрого третьей степени, эту награду президент Украины присудил ей в конце прошлого года своим указом.
Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines во время перелета из Великобритании в Сингапур столкнулся с сильной турбулентностью, в результате чего 30 человек получили травмы, один пассажир погиб. Пилот был вынужден совершить вынужденную посадку в Бангкоке.
В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта
В Запорижжи с 21 мая полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках, чтобы обеспечить надлежащий контроль за перевозками пассажиров, предотвратить несчастные случаи и повысить качество обслуживания.
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре
По территории Польши проходит мощный грозовой, который принес с собой сильные ливни, град и сильный ветер, порывы которого в некоторых регионах достигали 80 км/ч.
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ
Microsoft представила новую функцию Recall на основе искусственного интеллекта для ПК Copilot+, которая позволяет пользователям Windows 11 находить и восстанавливать свои прошлые действия на ПК, записывая все, что они делают.
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов
В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить военкоматы права рассматривать дела о нарушении воинской обязанности и налагать штрафы, передав вместо этого такие дела в суды.