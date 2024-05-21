Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  56583 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  58045 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  94372 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100131 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102586 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  180816 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131248 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198649 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183045 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191533 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Новости по теме
Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

  •  2680 просмотра
В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

  •  3278 просмотра
Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

  •  4356 просмотра
Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

  •  4056 просмотра
За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

  •  4182 просмотра
Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

  •  3717 просмотра
В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

  •  3829 просмотра
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

  •  3728 просмотра
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

  •  4133 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

  •  6045 просмотра

Популярные

Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

  •  21017 просмотра
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

  •  24172 просмотра
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

  •  23837 просмотра
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

  •  29336 просмотра
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

  •  20941 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  180816 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  169427 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  364357 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  350150 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  402778 просмотра

Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

Кабинет министров определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации, включая выдачу повесток сотрудникам, информирование военных центров о том, что сотрудники отказываются от повесток или увольняются, а также обеспечение доставки сотрудников в военные центры.

политика •   •  2680 просмотра
Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе в ночь на 19 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.

Война •   •  3278 просмотра
В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

По словам главы Харьковской областной военной администрации, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.

Общество •   •  4356 просмотра
Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

За последние 3-4 месяца Украина достигла очень серьезных объемов производства отечественных FPV-дронов, что позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте.

Война •   •  4056 просмотра
Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

Анналена Бербок была награждена орденом Ярослава Мудрого третьей степени, эту награду президент Украины присудил ей в конце прошлого года своим указом.

политика •   •  4182 просмотра
За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines во время перелета из Великобритании в Сингапур столкнулся с сильной турбулентностью, в результате чего 30 человек получили травмы, один пассажир погиб. Пилот был вынужден совершить вынужденную посадку в Бангкоке.

Новости Мира •   •  3717 просмотра
Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

В Запорижжи с 21 мая полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках, чтобы обеспечить надлежащий контроль за перевозками пассажиров, предотвратить несчастные случаи и повысить качество обслуживания.

Общество •   •  3829 просмотра
В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

По территории Польши проходит мощный грозовой, который принес с собой сильные ливни, град и сильный ветер, порывы которого в некоторых регионах достигали 80 км/ч.

Новости Мира •   •  3728 просмотра
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

Microsoft представила новую функцию Recall на основе искусственного интеллекта для ПК Copilot+, которая позволяет пользователям Windows 11 находить и восстанавливать свои прошлые действия на ПК, записывая все, что они делают.

Технологии •   •  4133 просмотра
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить военкоматы права рассматривать дела о нарушении воинской обязанности и налагать штрафы, передав вместо этого такие дела в суды.

Война •   •  6045 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов