Кабмін визначив повноваження керівників підприємств під час мобілізації: роботодавців зобов’язали доставляти своїх працівників до ТЦК
Київ • УНН
Кабінет Міністрів визначив повноваження керівників підприємств під час мобілізації, включаючи видачу повісток співробітникам, інформування військових центрів про те, що співробітники відмовляються від повісток або звільняються, а також забезпечення доставки співробітників у військові центри.
Кабінет міністрів визначив повноваження керівників підприємств під час мобілізації. Зокрема, роботодавці будуть видавати повістки своїм працівникам, повідомляти ТЦК про відмову про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення, доставляти працівників до ТЦК тощо.
Про це йдеться в постанові Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, передає УНН.
Деталі
Відповідно до постанови, керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови військової адміністрації, чи керівника ТЦК отримують такі повноваження: видають наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;
організовують оповіщення у робочий час працівників підприємства шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;здійснюють інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;
повідомляють письмово у триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства; забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору ТЦК;
невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.
Нагадаємо
Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон на строк більш як 3 місяці, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік.