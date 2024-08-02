Кабинет министров одобрил проект закона о ратификации соглашения между Францией и Украиной, что позволит получить 200 млн евро на восстановление инфраструктуры и экономики. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Подаем в парламент соглашение с Францией, которое позволит Украине получить 200 млн евро грантовых средств на восстановление нашей инфраструктуры и экономики - сказал Шмыгаль.

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Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что Кабмин одобрил проект закона "О ратификации Грантового соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики по содействию восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины".

Законопроектом предлагается ратифицировать грантовое соглашение между правительством Украины и правительством Французской Республики по содействию восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины. Ратификация грантового соглашения создаст правовые основания для привлечения грантовых средств правительства Французской Республики в сумме 200 млн евро, которые будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры в таких секторах как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование, жилищное строительство и цифровые технологии - сообщил Мельничук.

Напомним

Франция и Украина подписали соглашения о помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры.