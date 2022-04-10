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Кабмин направил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий

Киев • УНН

 • 110649 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кабмин выделил из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Кабмин направил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий

Детали

Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

"400 млн грн для Киевской области. По 250 млн грн Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн для Житомирской области", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.

"Это лишь первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", - добавил премьер.

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