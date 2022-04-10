Кабмін направив перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Кабмін виділив з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.
"400 млн грн для Київської області. По 250 млн грн Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн для Житомирщини", - йдеться в повідомленні.
Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.
Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку Уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.
"Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги", - додав прем'єр.