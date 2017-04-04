Кабмин должен помочь Мининфраструктуры решить проблемы в работе "Укрзализныци" - В.Омелян

"Мы корпоратизировали предприятие, мы добились, чтобы руководство избиралось в результате открытого конкурса, дали высокую зарплату и ждали уже добавленной стоимости от самого руководителя. К сожалению, этого не произошло, и 2016 год является откровенно провальным. И это не мои голословные утверждения или эмоциональные оценки - это четкая статистика и фактаж, который подтверждается как профильными бизнес-ассоциациями - обращение со стороны Европейской бизнес-ассоциации, Американской палаты, так и со стороны того бизнеса, который работает с Укрзализныцей, а также со стороны профильных транспортных изданий, то есть со стороны Центра "Транспортная стратегия". Мы имеем реальный откат назад, который не может меня не беспокоить, и я ожидаю решительных действий правительства, поскольку это общая ответственность многих, а не одного лишь министра инфраструктуры. Чтобы мы провели профессиональную дискуссию - что происходит и что необходимо сделать", - сказал министр.

Он спрогнозировал, что в противном случае так и не будут решены проблемы ООО НПП "Локомотив" и с подвижным составом предприятия.

"У нас пассажиры перевозятся в близких к нечеловеческим условиям и особого прогресса кроме отдельных рапортов, что мы отремонтировали 5 или 10 вагонов пока нет", - отметил В.Омелян.

Как сообщал УНН, В.Омелян анонсировал подписание контрактов, которые позволят привлечь около 3 млрд долл. инвестиций.