Кабмин должен помочь Мининфраструктуры решить проблемы в работе "Укрзализныци" - В.Омелян

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46231 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103905 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159728 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117951 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117383 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113046 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104620 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107167 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154410 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кабмин должен помочь Мининфраструктуры решить проблемы в работе "Укрзализныци" - В.Омелян

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Киев  •  УНН

 • 13902 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры рассчитывает на поддержку правительства в вопросе дальнейшего функционирования "Укрзализныци", ведь 2016 год был для этого предприятия провальным. Об этом во время онлайн-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Мы корпоратизировали предприятие, мы добились, чтобы руководство избиралось в результате открытого конкурса, дали высокую зарплату и ждали уже добавленной стоимости от самого руководителя. К сожалению, этого не произошло, и 2016 год является откровенно провальным. И это не мои голословные утверждения или эмоциональные оценки - это четкая статистика и фактаж, который подтверждается как профильными бизнес-ассоциациями - обращение со стороны Европейской бизнес-ассоциации, Американской палаты, так и со стороны того бизнеса, который работает с Укрзализныцей, а также со стороны профильных транспортных изданий, то есть со стороны Центра "Транспортная стратегия". Мы имеем реальный откат назад, который не может меня не беспокоить, и я ожидаю решительных действий правительства, поскольку это общая ответственность многих, а не одного лишь министра инфраструктуры. Чтобы мы провели профессиональную дискуссию - что происходит и что необходимо сделать", - сказал министр.

Он спрогнозировал, что в противном случае так и не будут решены проблемы ООО НПП "Локомотив" и с подвижным составом предприятия.

"У нас пассажиры перевозятся в близких к нечеловеческим условиям и особого прогресса кроме отдельных рапортов, что мы отремонтировали 5 или 10 вагонов пока нет", - отметил В.Омелян.

Как сообщал УНН, В.Омелян анонсировал подписание контрактов, которые позволят привлечь около 3 млрд долл. инвестиций.

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