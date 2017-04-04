Кабмін має допомогти Мінінфраструктури вирішити проблеми в роботі “Укрзалізниці” - В.Омелян

“Ми корпоратизували підприємство, ми домоглися, щоб керівництво обиралося в результаті відкритого конкурсу, дали високу зарплату і чекали вже доданої вартості від самого керівника. На жаль, цього не сталося, і 2016 рік є відверто провальним. І це не мої голослівні твердження чи емоційні оцінки - це чітка статистика і фактаж, який підтверджується як профільними бізнес-асоціаціями - звернення з боку Європейскої бізнес-асоціації, Американської палати, так і з боку того бізнесу, який працює з Укрзалізницею, а також з боку профільних транспортних видань, тобто з боку Центру “Транспортна стратегія”. Ми маємо реальний відкат назад, який не може мене не непокоїти, і я очікую на рішучі дії уряду, оскільки це спільна відповідальність багатьох, а не одного лише міністра інфраструктури. Щоб ми провели фахову дискусію, що відбувається і що необхідно зробити”, - сказав міністр.

Він спрогнозував, що в іншому випадку так і не будуть вирішені проблеми ТОВ НВП “Локомотив” та з рухомим складом підприємства.

“У нас пасажири перевозяться в близьких до нелюдських умов і особливого прогресу окрім окремих рапортів, що ми відремонтували 5 або 10 вагонів поки що немає”, - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНН, В.Омелян анонсував підписання контрактів, які дозволять залучити до 3 млрд дол. інвестицій.