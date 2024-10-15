Кабмин хочет разрешить заключенным кратковременные выезды за пределы колонии: какие условия
Киев • УНН
Кабмин одобрил законопроект, позволяющий заключенным кратковременные выезды в случае смерти или тяжелой болезни близких. Продолжительность выезда - до 7 суток для определенных категорий осужденных, до 1 суток - для других.
Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает возможность заключенным кратковременных выездов за пределы колонии в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Законопроектом предлагается установить, что в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающей жизни больного, осужденным, содержащимся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях, разрешаются кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более
Такие лица смогут ехать к месту назначения и в обратном направлении самостоятельно.
Он отметил, что другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток). Такие осужденные будут охраняться стражами колонии.
Расходы колонии, связанные с предоставлением осужденным кратковременных выездов, оплачивают осужденные, их родственники или другие лица
Напомним,
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Ко второму чтению учли нормы, по которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут воспользоваться лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.