Кабмін хоче дозволити в’язням короткочасні виїзди за межі колонії: які умови
Київ • УНН
Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє в'язням короткочасні виїзди у разі смерті чи тяжкої хвороби близьких. Тривалість виїзду - до 7 діб для певних категорій засуджених, до 1 доби - для інших.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає можливість в’язням короткочасних виїздів за межі колонії у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Законопроєктом пропонується встановити, що у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого, засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб)
Такі особи зможуть їхати до місця призначення і у зворотному напрямку самостійно.
Він зазначив, що іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб). Такі засуджені будуть охоронятися вартами колонії.
Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. До другого читання врахували норми, за якими скористатися умовно-достроковим звільненням не зможуть скористатися особи, які засуджені за корупційні та тяжкі злочини.