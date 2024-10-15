Кабмін хоче дозволити в’язням короткочасні виїзди за межі колонії: які умови

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає можливість в’язням короткочасних виїздів за межі колонії у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

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Законопроєктом пропонується встановити, що у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого, засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб)