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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Кабмин разрешил пересылку документов, удостоверяющих личность за границу

Киев • УНН

 • 488464 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Кабинет Министров Украины разрешил пересылку паспорта гражданина Украины и удостоверения личности на возвращение в Украину, используя международные почтовые отправления, об этом сообщило Минреинтеграции в своем Telegramm, передает УНН.

Кабмин разрешил пересылку документов, удостоверяющих личность за границу

Цитата

«Эта новация направлена на то, чтобы помогать украинцам выезжать с временно оккупированных территорий и россии», – написало Минреинтеграции.

Дополнение

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своем сообщении говорит, что: «Принятое Кабмином решение было разработано по результатам работы Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда украинцев с ВОТ через территорию третьих стран в Украину. Его возглавляет Вице-премьер-министр Ирина Верещук».

При этом Минреинтеграции отмечает, что это решение должно помочь украинцам выезжать из рф и территорий, которые временно оккупированы.

Пересылка документов, удостоверяющих личность за границу, поможет предоставить проездные документы депортированным гражданам и тем, кто выехал из Украины в другие страны, чтобы они имели возможность вернуться на Родину.

Напомним

Кабмин упростил процедуру финансирования расходов на оборону

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