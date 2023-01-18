Кабмин разрешил пересылку документов, удостоверяющих личность за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Кабинет Министров Украины разрешил пересылку паспорта гражданина Украины и удостоверения личности на возвращение в Украину, используя международные почтовые отправления, об этом сообщило Минреинтеграции в своем Telegramm, передает УНН.
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«Эта новация направлена на то, чтобы помогать украинцам выезжать с временно оккупированных территорий и россии», – написало Минреинтеграции.
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своем сообщении говорит, что: «Принятое Кабмином решение было разработано по результатам работы Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда украинцев с ВОТ через территорию третьих стран в Украину. Его возглавляет Вице-премьер-министр Ирина Верещук».
При этом Минреинтеграции отмечает, что это решение должно помочь украинцам выезжать из рф и территорий, которые временно оккупированы.
Пересылка документов, удостоверяющих личность за границу, поможет предоставить проездные документы депортированным гражданам и тем, кто выехал из Украины в другие страны, чтобы они имели возможность вернуться на Родину.
Напомним
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