Кабмин разрешил пересылку документов, удостоверяющих личность за границу

Цитата

«Эта новация направлена на то, чтобы помогать украинцам выезжать с временно оккупированных территорий и россии», – написало Минреинтеграции.

Дополнение

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своем сообщении говорит, что: «Принятое Кабмином решение было разработано по результатам работы Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда украинцев с ВОТ через территорию третьих стран в Украину. Его возглавляет Вице-премьер-министр Ирина Верещук».

При этом Минреинтеграции отмечает, что это решение должно помочь украинцам выезжать из рф и территорий, которые временно оккупированы.

Пересылка документов, удостоверяющих личность за границу, поможет предоставить проездные документы депортированным гражданам и тем, кто выехал из Украины в другие страны, чтобы они имели возможность вернуться на Родину.

Напомним

Кабмин упростил процедуру финансирования расходов на оборону