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Кабмін спростив процедуру фінансування видатків на оборону

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні під час засідання Уряду схвалено проект постанови «Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану», повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Кабмін спростив процедуру фінансування видатків на оборону

Деталі

Проект постанови, як повідомили у міністерстві, розроблено з метою спрощення у 2023 році порядку виконання державного бюджету в частині фінансування сектору національної безпеки і оборону, а також зменшення ймовірності витоку інформації, що в умовах дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці.

Зокрема, на 2023 рік для головних розпорядників коштів, які належать до сектору безпеки і оборони, передбачено:

- можливість коригування видатків у межах затвердженого для них обсягу бюджетних призначень на 2023 рік шляхом внесення змін до розпису бюджету відповідно до заявлених потреб головного розпорядника коштів;

- дозвіл на затвердження власними рішеннями кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, інших окремих документів;

- мінімізувати перелік документів для проведення Казначейством окремих платежів Міністерства оборони для недопущення витоку інформації, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці;

- призупинити на період воєнного стану внесення змін до паспортів бюджетних програм щодо видатків на безпеку і оборону та подання Мінфіну звітності про їх виконання.

Додамо

У Держбюджеті на 2023 рік для сектору безпеки й оборони передбачено понад 1,1 трлн грн (це майже 50% всіх видатків).

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