Кабмин упростил процедуру финансирования расходов на оборону

Детали

Проект постановления, как сообщили в министерстве, разработан с целью упрощения в 2023 году порядка исполнения государственного бюджета в части финансирования сектора национальной безопасности и обороны, а также уменьшения вероятности утечки информации, что в условиях действия военного положения несет угрозу национальной безопасности.

В частности, на 2023 год для главных распорядителей средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, предусмотрено:

- возможность корректировки расходов в пределах утвержденного для них объема бюджетных назначений на 2023 год путем внесения изменений в роспись бюджета в соответствии с заявленными потребностями главного распорядителя средств;

- разрешение на утверждение собственными решениями смет, планов ассигнований общего фонда бюджета, других отдельных документов;

- минимизировать перечень документов для проведения Казначейством отдельных платежей Министерства обороны для недопущения утечки информации, разглашение которой во время действия военного положения несет угрозу национальной безопасности;

- приостановить на период военного положения внесение изменений в паспорта бюджетных программ по расходам на безопасность и оборону и представление Минфину отчетности об их выполнении.

Добавим

В Госбюджете на 2023 год для сектора безопасности и обороны предусмотрено более 1,1 трлн грн (это почти 50% всех расходов).