Кабмін дозволив пересилку документів, що посвідчують особу за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кабінет Міністрів України дозволив пересилання паспорта громадянина України та посвідчення особи на повернення в Україну, використовуючи міжнародні поштові відправлення, про це повідомило Мінреінтеграції у своєму Telegramm, передає УНН.
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«Ця новація спрямована на те, щоб допомагати українцям виїжджати з тимчасово окупованих територій і росії», – написало Мінреінтеграції.
Доповнення
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у своєму повідомленні говорить, що: «Ухвалене Кабміном рішення було розроблено за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду українців з ТОТ через територію третіх країн в Україну. Його очолює Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук».
При цьому Мінреінтеграції наголошує, що це рішення повинно допомогти українцям виїжджати з рф та територій, які тимчасово окуповані.
Пересилка документів, що посвідчують особу за кордон, допоможе надати проїзні документи депортованим громадянам і тим, що виїхали з України до інших країн, щоб вони мали змогу повернутися на Батьківщину.
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