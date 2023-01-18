Кабмін дозволив пересилку документів, що посвідчують особу за кордон

Цитата

«Ця новація спрямована на те, щоб допомагати українцям виїжджати з тимчасово окупованих територій і росії», – написало Мінреінтеграції.

Доповнення

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у своєму повідомленні говорить, що: «Ухвалене Кабміном рішення було розроблено за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду українців з ТОТ через територію третіх країн в Україну. Його очолює Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук».

При цьому Мінреінтеграції наголошує, що це рішення повинно допомогти українцям виїжджати з рф та територій, які тимчасово окуповані.

Пересилка документів, що посвідчують особу за кордон, допоможе надати проїзні документи депортованим громадянам і тим, що виїхали з України до інших країн, щоб вони мали змогу повернутися на Батьківщину.

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