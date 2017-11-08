Кабмин денонсировал соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники

Члены правительства приостановили действие соглашения с РФ без обсуждения.

Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения было подписано 8 февраля 1995 года, тогда же оно вступило в силу.

Согласно этому соглашению, например, Украина и Россия без согласия не могли передавать или продавать товары военного назначения физическим и юридичним лицам и правительствам третьих стран.

Как сообщал УНН, в Кремле прокомментировали возможный разрыв дипломатических отношений Киева и Москвы.