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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43995 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110582 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101357 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104224 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103555 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87940 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103350 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101890 просмотра

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Кабмин денонсировал соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники

Кабмин денонсировал соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники

Киев  •  УНН

 • 36604 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров Украины приостановил действие соглашения с Российской Федерацией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения, передает корреспондент УНН.

Члены правительства приостановили действие соглашения с РФ без обсуждения.

Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения было подписано 8 февраля 1995 года, тогда же оно вступило в силу.

Согласно этому соглашению, например, Украина и Россия без согласия не могли передавать или продавать товары военного назначения физическим и юридичним лицам и правительствам третьих стран.

Как сообщал УНН, в Кремле прокомментировали возможный разрыв дипломатических отношений Киева и Москвы.

Украинские Национальные Новости

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