Кабмин денонсировал соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров Украины приостановил действие соглашения с Российской Федерацией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения, передает корреспондент УНН.
Члены правительства приостановили действие соглашения с РФ без обсуждения.
Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения было подписано 8 февраля 1995 года, тогда же оно вступило в силу.
Согласно этому соглашению, например, Украина и Россия без согласия не могли передавать или продавать товары военного назначения физическим и юридичним лицам и правительствам третьих стран.
Как сообщал УНН, в Кремле прокомментировали возможный разрыв дипломатических отношений Киева и Москвы.