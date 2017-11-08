Кабмін денонсував угоду з РФ про взаємні поставки озброєння та військової техніки

Члени уряду припинили дію угоди з РФ без обговорення.

Угода між урядом України і урядом Російської Федерації про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення була підписана 8 лютого 1995 року, тоді ж вона набула чинності.

Відповідно до цієї угоди, наприклад, Україна та Росія без згоди не могли передавати чи продавати товари війського призначення фізичним та юридичним особам й урядам третіх країн.

Як повідомляв УНН, у Кремлі прокоментували можливий розрив дипломатичних відносин Києва і Москви.