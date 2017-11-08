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Кабмін денонсував угоду з РФ про взаємні поставки озброєння та військової техніки

Кабмін денонсував угоду з РФ про взаємні поставки озброєння та військової техніки

Київ • УНН

 • 36621 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Російською Федерацією про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення, передає кореспондент УНН.

Члени уряду припинили дію угоди з РФ без обговорення.

Угода між урядом України і урядом Російської Федерації про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення була підписана 8 лютого 1995 року, тоді ж вона набула чинності.

Відповідно до цієї угоди, наприклад, Україна та Росія без згоди не могли передавати чи продавати товари війського призначення фізичним та юридичним особам й урядам третіх країн.

Як повідомляв УНН, у Кремлі прокоментували можливий розрив дипломатичних відносин Києва і Москви.

Українські Національні Новини

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