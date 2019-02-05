Кабанчики из Харькова сделали предсказание на 2019 год
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Год Желтой (Земляной) Свиньи официально вступает в силу 5 февраля. В честь праздника работники харьковского зоопарка доверились местным диким кабанам и устроили эксперимент с предсказанием на 2019 год. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на прес-центр Харьковского зоопарка.
"Такими предсказателями выступили наши милые кабанчики Пумба и Бусинка. Для них мы подготовили пять коробок с вкусным содержимым и "ценной информацией". Поскольку 5 февраля – дата Нового года по восточному календарю, в пожеланиях ориентировались на китайскую мудрость – пословицы и поговорки", - говорится в сообщении.
Животные должны были указать на один из боксов. В каждой коробке наполнение было одинаковым.
"Первой была Бусинка. Ее заинтересовало даже не содержимое, а сама надпись. А вот путь к выбору Пумбы лежал через желудок. Он выбрал ту же коробку и решил сразу оценить ее содержимое: хлеб, морковь, свеклу", - отметили в зоопарке.
Оба кабанчика выбрали одну и ту же коробку с надписью "Всегда смотрите на вещи со светлой стороны, а если таковых нет — натирайте темные, пока не заблестят".
Как сообщал УНН, по прогнозу астролога, год Желтой (Земляной) Свиньи станет успешным для трудолюбивых людей и семейных пар.
Напомним, сурок Тимка дал прогноз на весну.