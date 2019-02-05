Кабанчики з Харкова зробили передбачення на 2019 рік

"Такими провісниками виступили наші милі кабани Пумба і Бусинка. Для них ми підготували п'ять коробок зі смачним вмістом і "цінною інформацією". Оскільки 5 лютого - дата Нового року за східним календарем, в побажаннях орієнтувалися на китайську мудрість - прислів'я та приказки", - йдеться в повідомленні.

Тварини повинні були вказати на один з боксів. У кожній коробці наповнення було однаковим.

"Першою була Бусинка. Її зацікавив навіть не вміст, а сам напис. А ось шлях до вибору Пумби лежав через шлунок. Він обрав ту ж коробку і вирішив відразу оцінити її вміст: хліб, морква, буряк", - відзначили в зоопарку.

Обидва кабанчика вибрали одну і ту ж коробку з написом "Завжди дивіться на речі зі світлої сторони, а якщо таких немає - натирайте темні, поки не заблищать".

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