Кабанчики з Харкова зробили передбачення на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Рік Жовтої (Земляної) Свині офіційно вступає в силу 5 лютого. На честь свята працівники харківського зоопарку довірилися місцевим диким кабанам і влаштували експеримент з прогнозом на 2019 рік. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-центр Харківського зоопарку.
"Такими провісниками виступили наші милі кабани Пумба і Бусинка. Для них ми підготували п'ять коробок зі смачним вмістом і "цінною інформацією". Оскільки 5 лютого - дата Нового року за східним календарем, в побажаннях орієнтувалися на китайську мудрість - прислів'я та приказки", - йдеться в повідомленні.
Тварини повинні були вказати на один з боксів. У кожній коробці наповнення було однаковим.
"Першою була Бусинка. Її зацікавив навіть не вміст, а сам напис. А ось шлях до вибору Пумби лежав через шлунок. Він обрав ту ж коробку і вирішив відразу оцінити її вміст: хліб, морква, буряк", - відзначили в зоопарку.
Обидва кабанчика вибрали одну і ту ж коробку з написом "Завжди дивіться на речі зі світлої сторони, а якщо таких немає - натирайте темні, поки не заблищать".
Як повідомляв УНН, за прогнозом астролога, рік Жовтого (Земляний) Свині стане успішним для працьовитих людей і сімейних пар.
Нагадаємо, бабак Тимко дав прогноз на весну.