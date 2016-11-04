К.Елисеев в Вильнюсе обсудил подготовку заседания Совета Президентов Украины и Литвы

Как сообщили в пресс-службе, в Вильнюсе заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел консультации с Главным Советником Президента Литовской Республики по вопросам внешней политики Нериюсем Алексюнасом и министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

"Основной темой консультаций была подготовка к проведению очередного заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики", - говорится в сообщении.

В АП также сообщили, что сторонами также обсуждалась ситуация на Донбассе и дальнейшие шаги в рамках выполнения Минских договоренностей с целью достижения прогресса в урегулировании конфликта.

"Кроме этого были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества Украины с Европейским Союзом. Было отмечено, что Украина выполнила все предусмотренные требования о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины и Литва выступает за скорейшее принятие Европейским Союзом соответствующего решения. Было также подчеркнута необходимость скорейшего завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.