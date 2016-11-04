К.Єлісєєв у Вільнюсі обговорив підготовку засідання Ради Президентів України та Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв провів консультації з литовською стороною у Вільнюсі. Основною темою консультацій була підготовка до проведення чергового засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, у Вільнюсі Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв провів консультації з Головним Радником Президента Литовської Республіки з питань зовнішньої політики Неріюсом Алєксюнасом та Міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.
"Основною темою консультацій була підготовка до проведення чергового засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки", - йдеться у повідомленні.
В АП також повідомили, що сторонами також обговорена ситуація на Донбасі та подальші кроки в рамках виконання Мінських домовленостей з метою досягнення прогресу у врегулюванні конфлікту.
"Окрім цього були розглянуті актуальні питання співробітництва України з Європейським Союзом. Було відзначено, що Україна виконала всі передбачені вимоги щодо запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України і Литва виступає за якнайшвидше ухвалення Європейським Союзом відповідного рішення. Було також підкреслено необхідність скорішого завершення процесу ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС", - зазначено у повідомленні.