К.Роналду стал первым автором ста забитых голов в истории Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Нападающий мадридского “Реала” Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против “Баварии” (4: 2) и тем самым стал первым футболистом, который отметился 100 голами в поединках Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Португальский бомбардир забивал на 76, 105 и 110-й минутах. Сейчас представитель “Реала” имеет 100 голов в 137 проведенных баталиях ЛЧ.
В целом на счету нападающего сборной Португалии пять мячей в этом четвертьфинальном противостоянии с “Баварией”, по итогам которого “Реал” в седьмой раз подряд пробился в квартет лучших главного еврокубка.
Заметим, что на первый гол в Лиге чемпионов УЕФА у португальца ушло 27 поединков. В 2007 году К.Роналду в футболке “Манчестер Юнайтед” записал гол в ворота “Ромы” (7: 1).
Добавим, что ближайшим преследователем португальца по количеству голов в Лиге чемпионов (без учета квалификации) является представитель “Барселоны” Лионель Месси — 94 забитых мяча.