К.Роналду стал первым автором ста забитых голов в истории Лиги чемпионов

Португальский бомбардир забивал на 76, 105 и 110-й минутах. Сейчас представитель “Реала” имеет 100 голов в 137 проведенных баталиях ЛЧ.

В целом на счету нападающего сборной Португалии пять мячей в этом четвертьфинальном противостоянии с “Баварией”, по итогам которого “Реал” в седьмой раз подряд пробился в квартет лучших главного еврокубка.

Заметим, что на первый гол в Лиге чемпионов УЕФА у португальца ушло 27 поединков. В 2007 году К.Роналду в футболке “Манчестер Юнайтед” записал гол в ворота “Ромы” (7: 1).

Добавим, что ближайшим преследователем португальца по количеству голов в Лиге чемпионов (без учета квалификации) является представитель “Барселоны” Лионель Месси — 94 забитых мяча.