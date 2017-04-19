К.Роналду став першим автором ста забитих голів в історії Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Нападаючий мадридського “Реалу” Кріштіану Роналду оформив хет-трик у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти “Баварії” (4:2) і тим самим став першим футболістом, котрий відзначився 100 голами у поєдинках Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Португальський бомбардир забивав на 76, 105 і 110-й хвилинах. Наразі представник “Реалу” має 100 голів у 137 проведених баталіях ЛЧ.
В цілому на рахунку нападника збірної Португалії п’ять м’ячів в цьому чвертьфінальному протистоянні з “Баварією”, за підсумками якого “Реал” в сьомий раз поспіль пробився до квартету кращих головного єврокубка.
Зауважимо, що на перший гол в Лізі чемпіонів УЄФА у португальця пішло 27 поєдинків. У 2007 році К.Роналду у футболці “Манчестер Юнайтед” записав гол у ворота “Роми” (7:1).
Додамо, що найближчим переслідувачем португальця за кількістю голів в Лізі чемпіонів (без врахування кваліфікації) є представник “Барселони” Ліонель Мессі — 94 забиті м’ячі.