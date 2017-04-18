К.Фишер не появится в следующем эпизоде "Звездных войн"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Актриса Кэрри Фишер не появится в девятом эпизоде франшизы “Звездные войны”, несмотря на то, что ее семья недавно позволила студии Disney использовать материалы со съемок с участием актрисы. Об этом заявил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди во время выступления на празднике Звездных войн в Орландо, передает УНН со ссылкой на The Independent.
“Мы закончили все съемки восьмого эпизода, Керри была абсолютно феноменальная в фильме. Мы так счастливы, что летом смогли завершить съемки. К сожалению, Керри умерла тогда, когда мы обдумывали девятый эпизод, но еще не писали сценарий. Мы перегруппировались, мы начали сначала в январе, так что Керри не будет в девятом эпизоде”, — отметил он.
Напомним, 27 декабря 2016 на 61 году жизни умерла актриса К.Фишер , сыгравшая принцессу Лею в “Звездных войнах”.
Как сообщал УНН, К.Фишер появится в восьмом эпизоде “Звездных войн”.