К.Фішер не з’явиться в наступному епізоді "Зоряних війн"

“Ми закінчили всі зйомки восьмого епізоду, Керрі була абсолютно феноменальна в фільмі. Ми такі щасливі, що влітку змогли завершити зйомки. На жаль, Керрі померла тоді, коли ми обдумували дев’ятий епізод, але ще не писали сценарій. Ми перегрупувалися, ми почали спочатку в січні, так що Керрі не буде в дев’ятому епізоді”, — зазначив він.

Нагадаємо, 27 грудня 2016 року на 61 році життя померла акторка К.Фішер, яка зіграла принцесу Лею в “Зоряних війнах”.

Як повідомляв УНН, К.Фішер з’явиться у восьмому епізоді “Зоряних війн”.