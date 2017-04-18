К.Фішер не з’явиться в наступному епізоді "Зоряних війн"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Акторка Керрі Фішер не з’явиться у дев’ятому епізоді франшизи “Зоряні війни”, не зважаючи на те, що її родина нещодавно дозволила студії Disney використовувати матеріали зі зйомок за участі актриси. Про це заявив президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді під час виступу на святі Зоряних воєн в Орландо, передає УНН з посиланням на The Independent.
“Ми закінчили всі зйомки восьмого епізоду, Керрі була абсолютно феноменальна в фільмі. Ми такі щасливі, що влітку змогли завершити зйомки. На жаль, Керрі померла тоді, коли ми обдумували дев’ятий епізод, але ще не писали сценарій. Ми перегрупувалися, ми почали спочатку в січні, так що Керрі не буде в дев’ятому епізоді”, — зазначив він.
Нагадаємо, 27 грудня 2016 року на 61 році життя померла акторка К.Фішер, яка зіграла принцесу Лею в “Зоряних війнах”.
Як повідомляв УНН, К.Фішер з’явиться у восьмому епізоді “Зоряних війн”.