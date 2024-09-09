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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К эксплуатации в ВСУ допустили две гранаты отечественного производства

К эксплуатации в ВСУ допустили две гранаты отечественного производства

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 11:02  •  7385 просмотра

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Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках две гранаты отечественного производства. Это аналоги советских Ф-1 и РГД-5, которые соответствуют характеристикам современных средств ближнего боя.

К эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили две гранаты украинского производства, которые являются аналогами советских образцов вооружения. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату - аналог советской Ф-1.

Этот боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат.

В ведомстве пояснили, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия.

Также Министерство обороны Украины кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5.

Ее серийное производство уже налажено украинским производителем. 

Напомним

В Украине допустили к эксплуатации в ВСУ индивидуальный набор обнаружения, маркировки и разминирования. Это изделие изготавливает украинское предприятие из отечественных компонентов. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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