К эксплуатации в ВСУ допустили две гранаты отечественного производства

К эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили две гранаты украинского производства, которые являются аналогами советских образцов вооружения. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату - аналог советской Ф-1.

Этот боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат.

В ведомстве пояснили, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия.

Также Министерство обороны Украины кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5.

Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.

Напомним

В Украине допустили к эксплуатации в ВСУ индивидуальный набор обнаружения, маркировки и разминирования. Это изделие изготавливает украинское предприятие из отечественных компонентов.