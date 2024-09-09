К эксплуатации в ВСУ допустили две гранаты отечественного производства
Киев • УНН
Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках две гранаты отечественного производства. Это аналоги советских Ф-1 и РГД-5, которые соответствуют характеристикам современных средств ближнего боя.
К эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили две гранаты украинского производства, которые являются аналогами советских образцов вооружения. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату - аналог советской Ф-1.
Этот боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат.
В ведомстве пояснили, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия.
Также Министерство обороны Украины кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5.
Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.
Напомним
В Украине допустили к эксплуатации в ВСУ индивидуальный набор обнаружения, маркировки и разминирования. Это изделие изготавливает украинское предприятие из отечественных компонентов.