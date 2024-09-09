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До експлуатації в ЗСУ допустили дві гранати вітчизняного виробництва

До експлуатації в ЗСУ допустили дві гранати вітчизняного виробництва

Київ • УНН

 • 17210 перегляди

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах дві гранати вітчизняного виробництва. Це аналоги радянських Ф-1 та РГД-5, які відповідають характеристикам сучасних засобів ближнього бою.

До експлуатації в Збройних силах України допустили дві гранати українського виробництва, які є аналогами радянських зразків озброєння. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1.

Цей боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат.

У відомстві пояснили, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

Також Міністерство оборони України кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5.

Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником. 

Нагадаємо

В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування. Цей виріб виготовляє українське підприємство із вітчизняних компонентів. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна

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