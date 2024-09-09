До експлуатації в ЗСУ допустили дві гранати вітчизняного виробництва
Київ • УНН
Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах дві гранати вітчизняного виробництва. Це аналоги радянських Ф-1 та РГД-5, які відповідають характеристикам сучасних засобів ближнього бою.
До експлуатації в Збройних силах України допустили дві гранати українського виробництва, які є аналогами радянських зразків озброєння. Про це заявили в Міноборони України, передає УНН.
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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1.
Цей боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат.
У відомстві пояснили, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.
Також Міністерство оборони України кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5.
Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.
Нагадаємо
В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування. Цей виріб виготовляє українське підприємство із вітчизняних компонентів.