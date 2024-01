К 30-летию группы Spice Girls в Британии выпустят серию почтовых марок

Британская почтовая компания Royal Mail выпускает тематическую коллекцию марок, посвященную женской поп-группе Spice Girls, которая в этом году отмечает свое 30-летие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Серия состоит из 15 марок с изображениями участниц группы и их выступлений прошлых лет, которые больше всего запомнились. В частности - вручение наград Brit Awards в 1997 году и церемония закрытия лондонских Олимпийских игр 2012 года.

На новость о том это сами участницы группы отреагировали своим знаменитым слоганом: "Это Girl Power (женская сила)!" Они добавили, что и мечтать о таком не могли, когда начинали свою музыкальную карьеру.

Группа Spice Girls стала мировой сенсацией благодаря своему дебютному синглу Wannabe 1996 года, вскоре после которого вышел альбом Spice. Эта пластинка стала самым продаваемым альбомом женской группы в истории музыки, а их слоган "Girl Power" - популярным символом феминизма.

Впоследствии, продав более 100 миллионов копий всех своих альбомов по всему миру, Spice Girls стали в целом самой успешной женской группой в мире.

Всего они записали девять хитов, которые попали на первое место британских чартов, в частности Say You'll Be There, 2 Become 1, Who Do You Think You Are, Spice Up Your Life и Viva Forever.

Они приостановили свою работу в 2020 году, но с тех пор несколько раз собирались вместе ради концертов.

Spice Girls стали лишь шестой музыкальной группой, которой Royal Mail посвятила серию марок. До них были The Beatles в 2007 году, Pink Floyd в 2016 году, Queen в 2020 году, The Rolling Stones в 2022 году и Iron Maiden в 2023 году.

"С тех пор, как группа сформировалась в 1994 году, Spice Girls были силой, с которой невозможно не считаться. Мы с гордостью чтим самую успешную женскую музыкальную группу из всех, что мы знаем, и не только из-за ее музыки, но и из-за влияния на многие аспекты нашей жизни, которое продолжается до сих пор", - заявил представитель Royal Mail Дэвид Голд.

Марки поступят в широкую продажу 11 января.