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До 30-річчя гурту Spice Girls у Британії випустять серію поштових марок

До 30-річчя гурту Spice Girls у Британії випустять серію поштових марок

Київ • УНН

 • 32094 перегляди

Королівська пошта Великої Британії випускає 15 марок на честь 30-річчя гурту

Британська поштова компанія Royal Mail випускає тематичну колекцію марок, присвячену жіночому попгурту Spice Girls, що цього року відзначає своє 30-річчя. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Серія складається з 15 марок із зображеннями учасниць гурту та їхніх виступів минулих років, що найбільше запам'яталися. Зокрема - вручення нагород Brit Awards у 1997 році та церемонія закриття лондонських Олімпійських ігор 2012 року.

На новину про те це самі учасниці гурту відреагували своїм знаменитим слоганом: "Це Girl Power (жіноча сила)!" Вони додали, що й мріяти про таке не могли, коли починали свою музичну кар'єру.

Гурт Spice Girls став світовою сенсацією завдяки своєму дебютному синглу Wannabe 1996 року, незабаром після якого вийшов альбом Spice. Ця платівка стала найбільш продаваним альбомом жіночого гурту в історії музики, а їхній слоган "Girl Power" - популярним символом фемінізму.

Згодом, продавши понад 100 мільйонів копій усіх своїх альбомів по всьому світу, Spice Girls стали загалом найуспішнішою жіночою групою у світі.

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Загалом вони записали дев'ять хітів, які потрапили на перше місце британських чартів, зокрема Say You'll Be There, 2 Become 1, Who Do You Think You Are, Spice Up Your Life і Viva Forever.

Вони призупинили свою роботу у 2020 році, але відтоді кілька разів збиралися разом заради концертів.

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Spice Girls стали лише шостим музичним гуртом, якому Royal Mail присвятила серію марок. До них були The Beatles у 2007 році, Pink Floyd у 2016 році, Queen у 2020 році, The Rolling Stones у 2022 році та Iron Maiden у 2023 році.

"Відтоді, як гурт сформувався в 1994 році, Spice Girls були силою, не яку неможливо не зважати. Ми з гордістю шануємо найуспішніший жіночий музичний гурт з усіх, що ми знаємо, і не тільки через його музику, а й через вплив на багато аспектів нашого життя, що триває досі", - заявив представник Royal Mail Девід Голд.

Марки надійдуть у широкий продаж 11 січня.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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