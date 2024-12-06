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К 2025 году из-за огромных потерь и дефицита компонентов рф может остаться без танков-WP

К 2025 году из-за огромных потерь и дефицита компонентов рф может остаться без танков-WP

Киев  •  УНН

 • 692 просмотра

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российская армия теряет больше танков каждый месяц, чем способна производить. Санкции и дефицит западных компонентов существенно ограничивают производственные возможности рф.

Армия россии в 2025 году столкнется с нехваткой танков из-за огромных потерь на фронте и проблем с производством. Об этом сообщает The Washingon Post, пишет УНН.

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Отмечается, что потери техники в россии настолько огромны, что скоро и начнет не хватать советских запасов, которыми она в основном их восполняет. Производство же новых танков страдает из-за дефицита отрезанных санкциями западных компонентов. путинская военная экономика, вероятно, вышла на пик и вряд ли сможет наращивать выпуск прежними бешеными темпами.

По информации американских чиновников и экспертов, российская армия ежемесячно теряет больше танков и гаубиц, чем могут изготовить ее заводы, а все возрастающее давление на ее экономику может в конечном итоге привести к остановке части сборочных линий.

Издание отмечает, что санкции, наложенные на россию, действительно оказывают значительное влияние на ее военную промышленность, снижая возможности по производству и поддержке вооружений. Ограничение доступа к западным технологиям и комплектующим, а также сложности с логистикой, вызванные сокращением контрабандных каналов, постепенно подрывают потенциал российского ВПК.

Как отмечают эксперты, даже обход санкций приводит к удорожанию производства. Это связано с необходимостью использования менее эффективных решений и привлечением альтернативных поставщиков, что продлевает сроки и увеличивает затраты. В долгосрочной перспективе эти проблемы, в сочетании с деградацией имеющейся техники, могут значительно снизить боеспособность российской армии.

Однако россия делает ставку на массовое производство вооружений, рассчитывая, что"количество компенсирует качество". Такой подход может временно обеспечить потребности армии, но он связан с риском, особенно в условиях высоких боевых потерь и растущего износа техники. Если ситуация с поставками и производством не изменится, дефицит танков и другой техники может стать реальностью уже в ближайшие годы, что усугубит и без того сложную ситуацию для российских вооруженных сил,

- подчеркнуло издание.

Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN5 дек. 2024, 23:40 • 3176 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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