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Израильтяне переходят на продукты питания "премиум" класса

Киев • УНН

 • 11484 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В 2018 году израильтяне заплатили за продукты на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в годовом отчете компании StoreNext, передает УНН со ссылкой на израильское издание nep.co.il.

Израильтяне переходят на продукты питания "премиум" класса

"В уходящем году (данные за ноябрь и декабрь – предварительные) в Израиле продано продуктов питания и напитков на 43,2 млрд шекелей (321,3 млрд грн) по сравнению с 41,6 млрд шекелей (309,5 млрд грн) в 2017. Главных причин две: увеличение объемов покупок продуктов класса "премиум" и общее подорожание в торговых сетях", - пишет издание.

В денежном исчислении продажи выросли на 3,9%. Примерно три четверти роста объясняются переходом израильтян на покупку более дорогих видов продуктов, остальное – инициированное сетями подорожание "обычных" продуктов.

По данным StoreNext, продажи "особых" сыров подскочили в 2018 году на 10%, дорогих хлебобулочных изделий - на 8%

"Потребители все чаще предпочитают более дорогие виды туалетной бумаги, мороженого, рыбы и мяса", - пишет издание.

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Главная причина роста расходов израильтян на продукты питания - переход жителей страны на "нишевые" продукты, отмечает StoreNext.

"К примеру, продажи продуктов, не содержащих глютена, увеличились еще на 10% и достигли 105 млн шекелей. Это почти впятеро больше, чем 10 лет назад. Продажи заменителей молока выросли на 22%, до 273 млн шекелей (2 млрд грн). Сообщается также, что продажи продуктов, обогащенных белковыми добавками, взлетели на 142%", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине, тем временем, качество потребляемых продуктов населением падает. В силу экономического кризиса и низкой покупательской способности украинцы экономят на всем, и на еде, в том числе.

По словам эксперта Алексея Дорошенка, в целях экономии, украинцы даже стали потреблять больше черного хлеба.

Уточним, что социальные продукты в Украине за текущий год значительно выросли в цене. И, по словам депутата Сергея Тригубенко, этому способствовало необдуманное решение правительства об отмене госрегулирования стоимости таких продуктов питания. 

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