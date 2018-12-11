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Ізраїльтяни переходять на продукти харчування "преміум" класу

Київ • УНН

 • 11484 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У 2018 році ізраїльтяни заплатили за продукти на 3,9% більше, ніж в попередньому році. Про це йдеться в річному звіті компанії StoreNext, передає УНН з посиланням на ізраїльське видання nep.co.il.

Ізраїльтяни переходять на продукти харчування "преміум" класу

"У році, що минає (дані за листопад і грудень - попередні) в Ізраїлі продано продуктів харчування і напоїв на 43,2 млрд шекелів (321,3 млрд грн) у порівнянні з 41,6 млрд шекелів (309,5 млрд грн) в 2017 році. Головних причин дві: збільшення обсягів покупок продуктів класу "преміум" і загальне подорожчання в торгових мережах", - пише видання.

У грошовому обчисленні продажі виросли на 3,9%. Приблизно три чверті зростання пояснюються переходом ізраїльтян на покупку більш дорогих видів продуктів, решта - ініційоване мережами подорожчання "звичайних" продуктів.

За даними StoreNext, продажі "особливих" сирів підскочили в 2018 році на 10%, дорогих хлібобулочних виробів - на 8%

"Споживачі все частіше надають перевагу більш дорогим видам туалетного паперу, морозива, риби і м'яса", - пише видання.

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Головна причина зростання витрат ізраїльтян на продукти харчування - перехід жителів країни на "нішеві" продукти, відзначає StoreNext.

"Наприклад, продажі продуктів, що не містять глютену, збільшилися ще на 10% і досягли 105 млн шекелів. Це майже уп'ятеро більше, ніж 10 років тому. Продажі замінників молока зросли на 22%, до 273 млн шекелів (2 млрд грн). Повідомляється також, що продажі продуктів, збагачених білковими добавками, злетіли на 142%", - говориться в повідомленні.

Відзначимо, що в Україні, тим часом, якість споживаних продуктів населенням падає. В силу економічної кризи та низької купівельної спроможності українці економлять на всьому, і на їжі, в тому числі.

За словами експерта Олексія Дорошенка, з метою економії, українці навіть стали споживати більше чорного хліба.

Уточнимо, що соціальні продукти в Україні за поточний рік значно зросли в ціні. І, за словами депутата Сергія Тригубенка, цьому сприяло необдумане рішення уряду про скасування держрегулювання вартості таких продуктів харчування.

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