Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине: на него напали на улице
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сотрудник израильского посольства в китайском Пекине был госпитализирован после того, как получил ножевое ранение в результате нападения на улице. Об этом сообщает South China Morning Post, передает УНН.
Детали
На дипломата, работающего в посольстве Израиля в Пекине, напали неподалеку от здания посольства.
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что на мужчину напали на улице, и сейчас он в больнице, его состояние "стабильное".
Мотив нападения выясняется, сообщили в министерстве иностранных дел Израиля.
Пекинский Хабад говорит, что закрывается на выходные по совету израильского посольства, пишет The Times оf Israel.
Ранее палестинская вооруженная группировка ХАМАС объявила призыв к «дню гнева». В результате эскалации конфликта, израильские миссии по всему миру усилили меры безопасности.
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