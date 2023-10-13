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Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине: на него напали на улице

Израильский дипломат получил ножевое ранение в Пекине: на него напали на улице

Киев • УНН

 • 540342 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Сотрудник израильского посольства в китайском Пекине был госпитализирован после того, как получил ножевое ранение в результате нападения на улице. Об этом сообщает South China Morning Post, передает УНН.

Детали

На дипломата, работающего в посольстве Израиля в Пекине, напали неподалеку от здания посольства.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что на мужчину напали на улице, и сейчас он в больнице, его состояние "стабильное".

Мотив нападения выясняется, сообщили в министерстве иностранных дел Израиля.

Пекинский Хабад говорит, что закрывается на выходные по совету израильского посольства, пишет The Times оf Israel.

Ранее палестинская вооруженная группировка ХАМАС объявила призыв к «дню гнева». В результате эскалации конфликта, израильские миссии по всему миру усилили меры безопасности.

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