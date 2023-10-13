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Ізраїльський дипломат отримав ножове поранення в Пекіні: на нього напали на вулиці

Ізраїльський дипломат отримав ножове поранення в Пекіні: на нього напали на вулиці

Київ • УНН

 • 540342 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Співробітник ізраїльського посольства в китайському Пекіні був госпіталізований після того, як отримав ножове поранення в результаті нападу на вулиці. Про це повідомляє South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

На дипломата, що працює у посольстві Ізраїлю в Пекіні, напали неподалік від будівлі посольства.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило, що на чоловіка напали на вулиці, і зараз він у лікарні, його стан "стабільний".

Мотив нападу поки що з'ясовується, повідомили в міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

Ізраїльська влада наразі з'ясовує мотиви інциденту. Пекінський Хабад каже, що закривається на вихідні за порадою ізраїльського посольства, пише The Times оf Israel.

Раніше палестинське збройне угруповання ХАМАС оголосило заклик до «дня гніву». В результаті ескалації конфлікту, ізраїльські місії по всьому світу посилили заходи безпеки.

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