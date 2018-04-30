Израильские военные застрелили трех палестинцев на границе сектора Газа

Израильские войска сохраняют усиленное присутствие в пограничной полосе, где с конца марта палестинцы проводят многотысячные протестные акции под общим названием “Большой марш возвращения”.

В первом случае военные применили оружие, заметив двух палестинцев, которые пытались пробраться в Израиль из южной части сектора Газа. Один из нарушителей был убит, второй задержан, сообщила армия.

Во втором случае двум палестинцам удалось пересечь границу и напасть на военных. “Они бросали в солдат взрывные устройства. Те в ответ открыли огонь по террористам, которые в результате были убиты”, - сказано в сводке армейской пресс-службы.

Напомним, в начале апреля десятки тысяч палестинцев (до 30 тыс.) вышли на манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля, приуроченные ко Дню земли (памятной даты посвященной теме выселения палестинцев с их земель Израилем), с требованием возвращения палестинских беженцев в “родные дома”. Протестующие обещают продолжать “Большой марш возвращения” к середине мая.

Во многих районах манифестации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. За последний месяц военные убили на границе Израиля с сектором Газа почти 50 палестинцев, в основном из числа наиболее агрессивных участников “марша возвращения”. Израильтяне называют свои действия самообороной, отвергая обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.